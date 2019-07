Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Unfallflucht in Delecke

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Linkstraße in Delecke einen geparkten, schwarzen VW Golf. Anstatt sich beim Halter oder der Polizei bezüglich des Verkehrsunfalls zu melden, entfernte sich der unbekannte Täter. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

