Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Ein leicht verletztes 9-jähriges Kind und zirka 7.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntagmorgen, gegen 10.05 Uhr in Echtrop auf dem Haarweg (B516). Eine 39-jährige Autofahrerin aus Unna befuhr die B516 aus Richtung Körbecke kommend in Richtung Warstein. In Höhe der Kreisstraße wollte sie nach links in Richtung Echtrop abfahren. Zwei ihr entgegen kommende Autofahrer setzten ihre Blinker nach rechts und bogen ab. Die Unnaranerin ging fälschlicherweise davon aus, dass ein dritter, ihr entgegenkommender Wagen, ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Die 28-jährige Frau aus Soest setzte jedoch ihre Fahrt geradeaus in Richtung Körbecke fort. Da die 39-Jährige auch ihren Abbiegevorgang nach links fortsetzte kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort musste niemand mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. (reh)

