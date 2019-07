Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Sinnlose Zerstörungswut

Warstein (ots)

Mindestens 4.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei bei der Aufnahme diverserer Sachbeschädigungen in der Straße Am Tiergarten in Sichtigvor. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.10 Uhr und Sonntagmorgen, 11 Uhr, mindestens sieben Autos durch zerkratzen des Lacks beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

