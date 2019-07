Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Presseberichte der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Motorrad übersehen und aufgefahren - Fahrer verletzt

Rüthen - Am vergangenen Freitagmittag befuhr ein 50- jähriger Rüthener die Bahnhofstraße in Rüthen von der Hansastraße kommend, in Richtung des Kreuzungsbereichs zur Kallenhardter Straße. Mit seinem Motorrad bremste er ordnungsgemäß vor dem dortigen Stop-Zeichen ab. Ein hinter ihm fahrender 37- jähriger Fahrer eines PKW aus Bad Wünneberg erkannte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer des Motorrads Bein und Rückenverletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und musste stationär behandelt werden. (kiese)

Seniorin auf E- Bike leicht verletzt

Bad Sassendorf - Zu einem beinahe schweren Unfall kam es am zurückliegenden Samstagmittag in Bad Sassendorf. Eine 70 jährige Seniorin beabsichtigte die Fahrbahn der Soester Straße zu kreuzen. Den querenden Verkehr beachtete sie dabei nicht. Ein herannahender Fahrer eines PKW hupte bei Erkennen der Gefahr, worauf sich die E-Bike-Fahrerin erschrak und gegen einen Verkehrsmasten fuhr. Die Fahrerin verletzte sich dabei zum Glück nur leicht. (kiese)

Betrunken durch Geseke- Festnahme nach Widerstand gegen Polizeibeamte

Geseke - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen verdächtigen PKW in Geseke. Der Führer des PKW fiel zunächst durch seine unsichere Fahrweise auf. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt überfuhr er eine Verkehrsinsel auf der Erwitter Straße und stellte danach sein Fahrzeug ab. Mit mehreren Bierflaschen in der Hand wurde der 38-jährige Fahrer von Beamten der Wache Lippstadt aufgegriffen als er sich in ein nahegelegenes Wohnhaus begab. Für weitere Maßnahmen wurde der Betrunkene zur Wache Lippstadt verbracht. Als ihm dort eine Blutprobe entnommen werden sollte, wehrte er sich gegen die Beamten massiv und bespuckte diese. Nach der Entnahme der Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins verbrachte der Fahrer die Nacht in einer Polizeigewahrsamszelle. (kiese)

