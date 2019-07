Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Folgemeldung Werl - Fröndenberg - Bochum - Wattenscheid - Polizei sucht 80-Jährige aus Seniorenzentrum

Werl - Fröndenberg - Bochum - Wattenscheid (ots)

Die seit Sonntagmorgen aus einem Seniorenzentrum am Westuffler Weg vermisste 80-jährige Werlerin, wurde am Freitagabend, gegen 20 Uhr, in der Feldflur südlich des Rottmannsrings leblos aufgefunden. Der Fahrer eines Mähdreschers war dort mit Erntearbeiten beschäftigt, als er am Rande in einem zugewucherten Grünstreifen den Leichnam der 80-Jährigen bemerkte. Er informiert unverzüglich die Polizei. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Durch die eingesetzte Kriminalpolizei konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Polizeiliche Maßnahmen, unter anderen mittels eines Mantrailer-Hundes und einem Polizeihubschrauber, sowie einer Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto der Vermissten, die auch auf ihren früheren Wirkbereich in Fröndenberg, Bochum und Wattenscheid ausgedehnt wurden, blieben im Laufe der Woche erfolglos. (reh)

Von weiteren Anfrage bei der Leitstelle der Polizei bitten wir abzusehen und verweisen auf die Mitarbeiter der Pressestelle am kommenden Montag.

