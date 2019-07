Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - 47-jähriger Mann in der Marburger Straße von Unbekanntem geschlagen

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.10, schlug ein unbekannter Täter einen 47-Jährigen in der Marburger Straße in Frankenberg nieder.

Der alkoholisierte Mann befand sich auf dem Heimweg, als er plötzlich von hinten angesprochen und unmittelbar danach niedergeschlagen wurde. Der Geschädigte erstattete nach der Tat Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Der unbekannte Täter konnte im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Der 47-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht. Aufgrund einer Augenverletzung musste er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

