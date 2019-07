Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei*** - A 52 - Kaarst - Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei*** - A 52 - Kaarst - Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Mittwoch, 3. Juli 2019, 19.47 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Kradfahrer bei einem Alleinunfall auf der A 52 bei Kaarst. Der Mann hatte vor einer Ausfahrt die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt.

Der 35-Jährige war um 19.45 Uhr mit seiner Ducati auf dem rechten Fahrstreifen der A 52 in Richtung Essen unterwegs. Offenbar wollte er an der Anschlussstelle Kaarst-Nord die Autobahn kurzfristig verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, geriet in den Grünstreifen des Sichtdreiecks und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell