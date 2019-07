Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stadtmitte - Transporter landet in Schaufensterscheibe - Ein Schwerverletzter - Fußgängerin leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Stadtmitte - Transporter landet in Schaufensterscheibe - Ein Schwerverletzter - Fußgängerin leicht verletzt

Mittwoch, 3. Juli 2019, 11.35 Uhr

Ein internistischer Notfall bei einem 71-Jährigen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand Auslöser eines Verkehrsunfalls, der sich heute Mittag in der Düsseldorfer Innenstadt ereignete. Bei dem Unfall wurde der 71-jährige Fahrer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Fußgängerin, die von dem Vito erfasst wurde, kam mit leichten Blessuren davon.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit der Mann aus Düsseldorf mit seinem Vito auf der Bahnstraße in Richtung Hauptbahnhof (Oststraße) unterwegs. Auf der Kreuzung Bahnstraße / Berliner Allee verlor er wahrscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ab. Anschließend überfuhr er einen Ampelmast und erfasste eine 25-jährige Fußgängerin. Schließlich landete der Wagen in der Scheibe eines Geschäfts an der Berliner Allee. Die Fußgängerin wurde, "wie durch ein Wunder", nur leicht verletzt. Sie kam zur Beobachtung in eine Klinik. Der Fahrer erlitt äußerlich ebenfalls nur leichte Verletzungen, muss jedoch stationär verbleiben. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell