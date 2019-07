POL-D: Schneller Ermittlungserfolg der Drogenfahnder - Kurierfahrer festgenommen - Größere Mengen Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Ein schneller Ermittlungserfolg gelang am Dienstag den Beamtinnen und Beamten des Drogenkommissariats. Neben 700 Gramm Heroin und 3,5 Kilogramm Marihuana konnten auch rund 23.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Gegen einen 52-Jährigen wurde wegen des Drogenhandels in nicht geringen Mengen die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach der Festnahme eines Kleindealers am vergangenen Montag in Düsseldorf konnten Drogenfahnder nur wenig später ein Treffen mit dem Zulieferer der Betäubungsmittel in Neuss "arrangieren" und überwachen. Hierbei wurde ein 52-Jähriger als genau dieser Drogenhändler identifiziert und festgenommen. In seinem Pkw, den er ohne Fahrerlaubnis fuhr, fanden die Ermittler 200 Gramm Heroin und 15.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Niederkrüchten stellten die Beamtinnen und Beamten weitere 500 Gramm Heroin, 3,5 Kilogramm Marihuana sowie zusätzliche 8.000 Euro Bargeld sicher. Des Weiteren fanden sich Verpackungsmaterialien und Equipment für den Betrieb einer Hanfplantage. In seiner Vernehmung zeigte sich der 52-Jährige geständig und räumte ein, die Drogen zur Finanzierung seiner eigenen Sucht als Kurierfahrer aus den Niederlanden zu holen und hier weiter zu verkaufen. Er wurde am Dienstag dem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

