POL-PDLD: Edesheim - Dieseldiebstahl auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West

Unbekannte haben heute Nacht auf der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße West" aus dem Tank eines geparkten Actros 300 Liter Diesel entwendet. Der 46-jährige LKW-Fahrer aus Thüringen wollte kurz nach 5 Uhr losfahren, als er den Diebstahl bemerkte. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

