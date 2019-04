Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Fahrt endet mitten im Acker

Weingarten (ots)

Die am Donnerstagmorgen verständigten Polizisten fanden zwischen Schwegenheim und Weingarten einen niederländischen PKW der mitten auf dem Acker stand. Nach Ermittlung des niederländischen Fahrzeugführers, teilte dieser mit, dass er am späten Abend zuvor die Kurve übersehen habe und dadurch von der Fahrbahn abgekommen sei und im Acker landete. Der unter Schock stehende Fahrer habe sich dann von einem Freund abholen lassen. Auf die Frage, warum er denn die Polizei nicht verständigt habe, teilte er mit, dass er daran nicht gedacht habe, da dies in Holland nur üblich sei wenn jemand bei einem Unfall verletzt werde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Sachschaden entstanden. Gegen den Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

