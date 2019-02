Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Autofahrer per Haftbefehl gesucht

Ramstein-Miesenbach (ots)

Der Polizei Landstuhl ging am Sonntagmorgen ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Der 45-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern war zuvor von einer Frau beobachtet worden, als er gegen einen parkenden Pkw stieß und dann einfach weggefahren war. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei kurze Zeit später das relevante Auto in Miesenbach vorfinden. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein hatte und wegen Verkehrsdelikten per Haftbefehl gesucht wurde.

