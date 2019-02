Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - PKW fährt in Mauer

Erdesbach (ots)

In der Nacht oder den Morgenstunden des 16.02.2019, zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr kam in Erdesbach, im Staffelweg, ein derzeit unbekannter PKW von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Grundstücksmauer.

Die Grundstücksmauer wurde beschädigt.

Der Schadensverursacher flüchtete nach dem Aufprall mit seinem offensichtlich ebenfalls beschädigten PKW. Vor Ort konnten noch Hinweise gewonnen werden, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Golf handeln müsste.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter der Tel.-Nr.: 06381-919-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Tel.: 06381-919-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell