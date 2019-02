Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Zeit vom 14.02.2019, ab 16:00 Uhr bis zum Folgemorgen 05:00 Uhr war in Schönenberg-Kübelberg, in der Bahnhofstraße, Höhe Anwesen 24, ein VW Sharan in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand geparkt.

In diesem Zeitfenster touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel dieses VW Sharan, was zu einer Spiegelbeschädigung führte. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensabwicklung zu gewährleisten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Tel.-Nr.: 06373-822-0.

Polizeiinspektion Kusel

Tel. 06381-919-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell