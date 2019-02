Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall aufgrund Missachtung der Vorfahrt

Waldmohr / Herschweiler- Pettersheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 13:45 Uhr missachtete ein 56-jähriger Fahrzeugführer an der Einmündung L354/L355 in Waldmohr die Vorfahrt des auf der L355 in Richtung Homburg fahrenden 51-jährigen Fahrzeugführers. Hierbei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Ebenfalls kam es am gestrigen Donnerstag gegen 15:10 Uhr an der Einmündung Seitersstraße/Buchwaldstraße in Herschweiler-Pettersheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtet die 67-jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt eines 35-jährigen Fahrzeugführers welcher die Buchwaldstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Bei diesem Unfall entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 7000,-EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz



Trierer Straße 68

66869 Kusel



Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell