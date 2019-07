Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer mit Rettungshubschraube ins Krankenhaus

Möhnesee (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 47-Jahre alter Motorradfahrer aus Ense mit seinem Krad die Forststraße aus Richtung Möhnesee kommend in Richtung Neuhaus. In einer Rechtskurve, in Höhe Donnerscher Weg kam er, aus bislang ungeklärten Gründen, von der Fahrbahn ab. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Dortmund geflogen. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. (reh)

