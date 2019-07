Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Kennzeichen bei Unfallflucht verloren

Lippetal (ots)

Am Montagmorgen, gegen 3.45 Uhr, wurden Zeugen durch einen lauten Knall auf ein Unfallgeschehen in Schoneberg, an der Schoneberger Straße aufmerksam. Zuvor hatte ein Autofahrer die Schoneberger Straße aus Hovestadt kommend in Richtung Ostinghausen befahren. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach mit seinem Gefährt einen Zaun und eine Hecke. Anschließend prallte der Wagen auch noch gegen ein Auto, welches vor einer Garage geparkt war. Ein Gartentor wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach den Angaben der Zeugen seien dann einige Jugendliche aus dem Wagen ausgestiegen. Diese gaben gegenüber der Zeugen an, dass ja nicht viel passiert sei. Anschließend wurde der Wagen rückwärts wieder auf die Straße gefahren und die Fahrt in Richtung Ostinghausen fortgesetzt. Pech für den Unfallflüchtigen, das er das Autokennzeichen dort verloren hatte und so die Polizei kurz darauf mit dem Halter des Autos sprechen konnte. Dieser gab an, dass sein Filius mit dem Wagen unterwegs sei. Die Polizei ermittelt nun unter anderen wegen Unfallflucht. Dies dürfte noch für Gesprächsstoff zwischen dem Vater und seinem Sohn sorgen. Der Sachschaden wird auf zirka 11.000 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell