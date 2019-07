Polizei Hagen

POL-HA: Schlange sorgt in Boelerheide für Polizeieinsatz

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2019, verhielt sich die Katze einer Frau in der Freiligrathstraße gegen 10:20 Uhr merkwürdig. Als die 47-Jährige dem nachgehen wollte, entdeckte sie eine zirka 50 cm lange Schlange in ihrem Garten. Eine Streifenwagenbesatzung war schnell vor Ort. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Reptil um eine heimische Ringelnatter handelte. Das für Menschen ungefährliche Tier suchte vor Eintreffen der Beamten schnell das Weite.

