Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Am Horseney auf. Die Einbrecher hebelten dann die Tür zu einer Wohnung auf und durchsuchten alle Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen. Zeugen hatten gegen 02.00 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Sie brachten die Geräusche jedoch mit einem anderen Geschehen in Verbindung. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell