Polizei Hagen

POL-HA: Diebe fliehen in BMW nach Einbruchsdiebstahl

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2019, hielt sich ein Kioskbesitzer in der Preinstraße gegen 03:30 Uhr in seinem Pausenraum auf. Dort schreckte er plötzlich auf, als er Geräusche am Fenster vernahm. Unbekannte begannen kurz darauf, die Rollläden von außen nach oben zu schieben. Der 31-Jährige realisierte den Einbruchsversuch und rannte nach draußen. Die Einbrecher bemerkten offenbar auch, dass sie aufgeflogen waren. Die schwarzgekleideten Personen rannten in Richtung Grünrockstraße davon. Hier stiegen sie in einen älteren, schwarzen BMW-Kombi und fuhren in Richtung Hohenlimburger Straße davon. Die Kriminalpolizei begann mit der Spurensuche am Tatort. Das Fluchtfahrzeug konnte nach einer Fahndung im Umkreis nicht aufgefunden werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

