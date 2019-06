Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebe erbeuten Geld

Borken (ots)

Bargeld, einen Tablet-Computer und mehrere Geldtaschen haben Unbekannte am Donnerstag aus Geschäftsräumen an der Johanniterstraße in Borken gestohlen. Die Täter waren zwischen 06.00 Uhr und 07.30 Uhr durch eine offenstehende Tür hineingelangt. Die leeren Behältnisse fanden sich am Nachmittag des gleichen Tages auf einem Spielplatz an der Karl-Leisner-Straße wieder. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

