Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlägt Scheiben ein

Bocholt (ots)

In Geschäftsräume innerhalb der Shopping-Arkaden am Berliner Platz in Bocholt ist in der Nacht zum Freitag ein unbekannter Täter eingedrungen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zugang, indem er zunächst eine Tür aufhebelte und im Inneren zwei Glastüren einschlug. Ob und was der Unbekannte entwendete, stand zunächst nicht fest. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: schmale Statur, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, helle Hose und Sportschuhe mit heller Sohle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

