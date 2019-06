Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einlieferung ins Gefängnis verhindert - 2100 Euro bezahlt

Bad Säckingen (ots)

Seine Einlieferung ins Gefängnis konnte ein 20-Jährige am Dienstabend nochmal verhindern. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro bezahlen. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Übergang Bad Säckingen, auf dem Weg in die Schweiz, durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte die Streife fest, dass gegen den 20-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Straßenverkehrsgefährdung vorlag. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro verurteilt worden, ersatzweise drohten 35 Tage Haft. Da er die geforderte Geldstrafe bei der Streife bezahlen konnte durfte er anschließend seine Fahrt in die Schweiz fortsetzen.

