Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auslieferung wegen EU-Haftbefehl - Festnahme durch Bundespolizei

Weil am Rhein (ots)

Aufgrund eines EU-Haftbefehl wurde eine 22-Jährige am Montagvormittag, am Übergang Weil-Autobahn aus der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert und durch die Bundespolizei festgenommen. Der serbischen Staatsangehörigen wird gewerbsmäßiger Wohnungseinbruchsdiebstahl in sechs Fällen vorgeworfen. Da sie flüchtig war, wurde durch das Amtsgericht Osnabrück ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der die Grundlage für den Europäischen Haftbefehl ist. Die 22-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

