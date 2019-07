Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Warstein (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Warstein stürzte gestern gegen 16.50 Uhr mit ihrem Pedelec in Hirschberg, im Bereich Speckeweg. Die Radlerin befuhr den leicht abschüssigen Speckeweg bergab und kam aus bislang nicht bekannten Gründen zu Fall. Sie informierte Familienangehörige, die daraufhin die Unfallstelle aufsuchten. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde die Warsteinerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie dann mit dem Rettungshubschrauber nach Bochum verlegt. Da sich die Radfahrerin bei der Unfallaufnahme nicht an das Geschehen erinnern konnte bittet die Polizei möglich Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

