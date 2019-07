Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in der Südstadt schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag, 21.07.2019, eine 29 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie und ein BMW sind an der Kreuzung Hildesheimer Straße/Altenbekener Damm zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelsituation machen können.

Die 29-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 15:15 Uhr mit ihrem Damenrad der Marke KTM Happy auf dem Radweg entlang der Hildesheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie überquerte den Altenbekener Damm zum Heinrich-Heine-Platz, da sie beabsichtigte, nach links abzubiegen, die Hildesheimer Straße auf dem Radfahrerübergang zu überqueren und dann entlang des Altenbekener Damm in Richtung Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zu fahren.

In gleicher Richtung fuhr auf der Hildesheimer Straße ein 49 Jahre alter Mann mit seinem BMW X 5 entlang. Er überquerte den Kreuzungsbereich und erreichte den Radfahrerübergang in dem Moment, als die Frau auf diesen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht.

Insgesamt entstand schätzungsweise Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Beide Beteiligte gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel grün gezeigt habe, als sie losfuhren. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelsituation machen können, sich unter der Telefonnummer 0511-109 3620 bei der Polizeiinspektion Süd zu melden. /ahm, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell