Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Senior mit Verdacht auf Medikamenteneinfluss kontrolliert

Hannover (ots)

Am frühen Sonntag, 21.07.2019, gegen 05:30 Uhr ist ein 70-Jähriger auf der BAB 2 in Richtung Hannover mit seinem grauen VW Golf erhebliche Schlangenlinien gefahren. An der Anschlussstelle Engelbostel (BAB 352) konnten Einsatzkräfte den Senior kontrollieren. Er ist offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten mehrere Anrufer die Polizei alarmiert, als sie den schlangenlinienfahrenden Pkw im Bereich der Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld bemerkten. Der Mann wechselte mehrfach ohne erkennbaren Grund zwischen Haupt- und Mittelfahrstreifen hin und her. Zum Teil fuhr er mit seinem Auto (Kennzeichen UN -) auch auf dem Standstreifen und prallte fast an die Seitenschutzplanke. Der Autofahrer wechselte auch mehrfach die Geschwindigkeit zwischen 60 und 120 km/h. Einsatzkräfte konnten den Senior mit seinem Pkw schlussendlich im Bereich Hannover von der BAB 352 begleiten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest verlief negativ, allerdings ergaben sich Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung bei dem Senior. Er musste mit zur Dienststelle, in der ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Der 70-Jährige muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Beamten der Autobahnpolizei suchen nach Zeugen, denen der graue VW Golf mit UN-Kennzeichen aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Einsatzkräfte unter der Nummer 0511 109-8932 entgegen. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell