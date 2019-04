Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung in der Fußgängerzone

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.04.2019, gegen 10:40 Uhr, gipfelte ein Streit zwischen zwei Männern in der Kellereistraße in Neustadt in einer Körperverletzung. Nachdem einer der Beteiligten mit einem Schlagstock auf den Oberschenkel seines Kontrahenten schlug, konnte dieser zu Boden gebracht werden. Zeugen griffen ein und konnten die beiden Beteiligten trennen. Während der 21-Jährige eine leichte Verletzung am Oberschenkel erlitt, wurde sein 28-Jähriger Widersacher am Ellenbogen und Halsbereich leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war bei keinem der Beteiligten nötig. Gegen den 28-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

