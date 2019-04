Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen in der Amalienstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, 26.04.19, wurden im morgendlichen Berufsverkehr Verkehrskontrollen in der Amalienstraße in Neustadt durchgeführt. Hierbei wurden acht Verkehrsverstöße festgestellt. Nicht angelegter Sicherheitsgurt, sowie Handybenutzung waren Anlass für gebührenpflichtige Verwarnungen.

