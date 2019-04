Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der Streife wurde am 29.04.19, gegen 19:45 Uhr, eine männliche Person in der Gartenstraße in Neustadt kontrolliert, welche ein Fahrrad schob. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Kollegen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den beachtlichen Wert von 3,97 Promille. Das Fahrrad wurde daraufhin vor Ort verschlossen abgestellt und der Schlüssel sichergestellt. Da der Herr, trotz der beachtlichen Alkoholisierung, einen durchweg sicheren Gang hatte und sich gut artikulieren konnten wurde er vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell