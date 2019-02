POL-RT: Polizeirevier Esslingen seit 1. Januar unter neuer Leitung

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Polizeidirektor Markus Schweikert hat zum Jahresbeginn die Leitung des Polizeireviers Esslingen übernommen. Er wurde heute im Rahmen einer Feierstunde von Polizeipräsident Professor Alexander Pick offiziell in sein Amt eingeführt. Markus Schweikert tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Peter Schubert an, der im März vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Die polizeiliche Laufbahn von Polizeidirektor Markus Schweikert begann 1996 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst in der damaligen 5. Bereitschaftspolizeiabteilung in Böblingen. Es folgten Verwendungen als Sachbearbeiter im Bezirks- und Streifendienst beim Polizeirevier Böblingen und von 2000 bis 2003 das Diplomstudium an der Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Anschließend war Markus Schweikert bei der Polizeidirektion Böblingen unter anderem als stellvertretender Dienstgruppenleiter und im Bereich Prävention eingesetzt. Ab 2005 führte sein beruflicher Werdegang über Stationen im Landeskriminalamt, in der einstigen Landespolizeidirektion Stuttgart I und nach dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst 2009 für mehrere Jahre ins Innenministerium. Dort war er bis 2018 als Referent für Personalentwicklung/Aus- und Fortbildung tätig und zuletzt hauptsächlich mit der Umsetzung der Einstellungsoffensive für den polizeilichen Nachwuchs betraut.

Markus Schweikert ist 42 Jahre alt, verheiratet und lebt in Stuttgart.

