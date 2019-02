Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeibeamte angegriffen; Spinne sorgt für Aufregung; Einbruch in Einfamilienhaus; Enkeltrickbetrüger

Reutlingen (ots)

Unfall mit Notarzteinsatzfahrzeug (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Kreuzung Am Echazufer / Albstraße / Römerstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 26 Jahre alter Fahrer eines Notarztwagens gegen 18.45 Uhr mit eingeschalteten Sondersignalen auf einer Einsatzfahrt auf der Straße Am Echazufer in Richtung Pfullingen unterwegs. An der Kreuzung zur Römerstraße überquerte er die auf Rot schaltende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 38-Jährigen. Dieser soll zuvor an der Ampel auf der Geradeausspur der Römerstraße gestanden haben. Während andere Fahrzeuge hielten, fuhr der 38-Jährige, als er Grün erhielt, in die Kreuzung ein, ohne dem Notarztfahrzeug freie Bahn zu gewähren. Durch den seitlichen Aufprall wurde das Einsatzfahrzeug nach links abgewiesen und prallte gegen den Ampelmast auf der Mittelinsel. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der Sachschaden mit etwa 53.000 Euro beträchtlich aus. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten die Fahrbahn in Richtung Pfullingen bis 21.15 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Polizeibeamte angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 21 Jahre alten Dettinger nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag auf der K 6712 am Ortsausgang Dettingen. Gegen 16.30 Uhr fiel den Beamten im Bereich der Kappisshäuser Straße ein Mercedes auf, den sie wenig später auf der Kreisstraße zwischen Ortsausgang und der Abfahrt Metzingen anhielten. Bei der zunächst unauffälligen Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Führerschein des Mannes zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Als das dem Dettinger eröffnet wurde, griff er die Beamten unvermittelt und heftig mit Faustschlägen an, die abgewehrt werden konnten, wobei aber Pfefferspray eingesetzt werden musste. Dem 21-Jährigen gelang zunächst die Flucht, er konnte aber nach wenigen Metern eingeholt, überwältigt und festgenommen werden. Der hochaggressive Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert, wobei er mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten und das Klinikpersonal beleidigte und bespuckte. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt. (cw)

Riederich (RT): Spinne sorgt für Aufregung

Eine, wie sich im Nachhinein herausstellte, bereits tote Spinne hat am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße für Aufregung gesorgt. Ein Mitarbeiter war beim Auspacken einer Bananenlieferung in einem Karton auf das Tier gestoßen und hatte Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Kunden und Mitarbeiter wurden aufgefordert, den Einkaufsmarkt zu verlassen, da es sich möglicherweise um eine sogenannte Bananenspinnen handeln könnte, deren Biss auch für Menschen gefährlich sein kann und die sich gelegentlich in Bananenlieferungen verirren können. In der Regel überleben diese Tiere allerdings den langen Transport und die Begasung in den Bananenreifungshäusern selten. Hinzugerufene Mitarbeiter der Tierrettung identifizierten das Tier dann als eine für Menschen ungefährliche Spinne. Das tote Tier wurde zur weiteren Bestimmung einem Fachinstitut zugeführt. Eine weitere Absuche der gesamten Lieferung förderte keine weiteren Achtbeiner zu Tage. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich Gniebeler Weg in die Tübinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 16.50 Uhr aus Richtung B 27 kommend nach links in die Tübinger Straße in Richtung Walddorf abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Smart eines 65-Jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Lkw nicht verhindern. Danach krachte der Smart noch frontal in einen an der Einmündung auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger verkehrsbedingt wartenden Audi Q3 einer 56-Jährigen. . Der Smart-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ungefähr 10.000 Euro. Der Smart und der Audi mussten abgeschleppt werden. (se)

Filderstadt (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße ist eine Radfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Gegen acht Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem BMW X1 aus Richtung Echterdinger Straße kommend in der Gartenstraße unterwegs. An der Einmündung der Untere Bachstraße übersah sie eine von rechts kommende, 46-Jährige Fahrradfahrerin. Diese wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Mit Kopfverletzungen musste sie anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebrracht werden. Der Sachschaden beläuft sich lediglich auf ungefähr 1.000 Euro. (se)

Kirchheim/Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Christofstraße sind Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 18.40 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie im Erdgeschoss und im Untergeschoss in mehreren Zimmern die Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertsachen. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten, wobei sie teilweise zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände zurückließen. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Auf etwa 24.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der K 1216 und der L 1192 entstanden ist. Ein 40-jähriger Ostfilderner war gegen 5.40 Uhr mit seinem VW Scirocco auf der Kreisstraße von Ostfildern-Nellingen herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur L 1192 erkannte er ein vorfahrtsberechtigtes, sich mit mäßiger Geschwindigkeit aus Richtung Esslingen näherndes Winterdienstfahrzeug und entschloss sich, noch vor diesem die Kreuzung zu überqueren. Dabei übersah er jedoch, das auf dem Fahrstreifen neben dem Winterdienstfahrzeug ein Mercedes Citan vorbeifuhr, der durch das Streufahrzeug verdeckt war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren der VW und der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Esslingen (ES): Zwei Mal aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Mittwochabend auf der B 10 bei Esslingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Ein 30-jähriger Stuttgarter war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Stadtmitte und Esslingen-Mettingen ins Stocken geriet und eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes abbremsen musste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, krachte er ins Heck der Vorausfahrenden. Ein hinter dem Audi fahrender 42-Jähriger, der ebenfalls den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Peugeot ins Heck des Audi. Verletzt wurde niemand, allerdings fiel der Sachschaden an den drei Fahrzeugen mit geschätzten 14.000 Euro beträchtlich aus. Der Audi und der Peugeot waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Mercedes konnte an der Unfallstelle notdürftig fahrtüchtig gemacht werden, sodass er aus eigener Kraft bis zur nächsten Werkstatt fahren konnte. (cw)

Landkreise Reutlingen, Esslingen und Tübingen: Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor betrügerischen Anrufen

Nur der umsichtigen Reaktion einer Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass eine Seniorin am Mittwoch nicht von Betrügern um mehrere tausend Euro geprellt wurde.

Um die Mittagszeit meldete sich eine Anruferin telefonisch bei einer 87-jährigen Frau aus Filderstadt-Plattenhardt und gab sich als deren Enkelin aus. Die Frau behauptete, sich in einer Notlage zu befinden und mehrere tausend Euro Bargeld zu benötigen. Der Senior schenkte der Frau Vertrauen und sagte ihr die gewünschte Summe zu. Da aber an diesem Mittag die Banken in Filderstadt geschlossen waren, bestellten die Betrüger der Frau ein Taxi um die Dame nach Stuttgart fahren zu lassen. Zum Glück schöpfte die Bankmitarbeiterin Verdacht und verständigte die Polizei. Die Kriminalbeamten konnten die Frau dann aufklären. Schaden war nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Tagen kam es zu weiteren Anrufen, in denen sich die Betrüger als nahe Verwandte ausgegeben haben und behaupteten, in einer Notlage zu sein. Dann wird suggeriert ein persönlicher Bekannter der Enkel würde vorbeikommen um das Geld entgegenzunehmen.

Die Polizei warnt erneut vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

- Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

- Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip auch zu anderen Betrugsarten stellen wir Ihnen auch auf unserer Homepage https://ppreutlingen.polizei-bw.de zur Verfügung.

Besonders appelliert die Polizei auch an die Aufmerksamkeit von Bankbediensteten: Sprechen Sie Senioren ruhig an, wenn diese plötzlich entgegen ihren sonstigen Angewohnheiten beträchtliche Geldsummen abheben oder von einer Notlage eines Angehörigen berichten. Auf diese Art und Weise konnte in einzelnen, zurückliegenden Fällen ein Schadenseintritt verhindert werden. (cw)

