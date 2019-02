Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Technischer Defekt an Photovoltaikanlage; Ausgelöster Brandmelder; Rauch in Flüchtlingsunterkunft

Reutlingen (ots)

E-Bike-Fahrer übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde ein 53-jähriger Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Steinenbergstraße ereignet hat. Eine 72-jährige, aus Haigerloch stammende Frau war gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Steinebergstraße aus Richtung Ringelbachstraße kommend unterwegs. Beim Abbiegen zum Parkhaus des Krankenhauses übersah sie von der Sonne geblendet den entgegenkommenden 53-Jährigen auf seinem E-Bike. Der Radfahrer wurde frontal vom Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins angrenzende Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7.500 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Straße Oberweiler ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite gelangte der Einbrecher in die Wohnräume. Hier durchsuchte er in mehreren Zimmern die Schubladen und Schränke nach Wertvollem. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (se)

Römerstein (RT): Pkw contra Milchlaster

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B 28 hat am Mittwochvormittag ein schadensträchtiger Verkehrsunfall bei Böhringen geführt. Gegen 9.10 Uhr bog ein 24 Jahre alter Mann mit seinem hochmotorisierten Ford Mustang von der Aglishardter Straße herkommend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Bad Urach ein. Der den ersten Ermittlungen zufolge mit hoher Geschwindigkeit fahrende Pkw geriet dabei auf die Gegenfahrspur und ins Schleudern. In der Folge krachte der Ford mit der linken Fahrzeugfront gegen einen entgegenkommenden, mit Milch beladenen Lkw mit Anhänger. Dessen 33 Jahre alter Fahrer hatte noch vergeblich versucht, nach rechts auszuweichen. Dabei fuhr das Gespann in den schneebedeckten Grünstreifen und anschließend auf eine Leitplanke, auf der es schließlich zum Stillstand kam. Bei der Kollision zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein 27-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Lkw waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der dadurch notwendigen Fahrbahnreinigung sowie der aufwändigen Bergung der beiden nicht mehr fahrtauglichen Fahrzeuge musste die B 28 bis zirka 14.30 Uhr voll gesperrt werden. So mussten unter anderem mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Leck geschlagenen Tank des Lasters abgelassen und tausende Liter Milch in einen anderen Lkw umgepumpt werden. Außerdem war eine größere Menge Diesel ins Erdreich gelaufen, weshalb dieses abgetragen werden musste. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 70.000 Euro. (mr)

Pfronstetten (RT): Technischer Defekt an Photovoltaikanlage

Relativ glimpflich ausgegangen ist am Mittwochvormittag der Brand eines Verteilerkästchens einer Photovoltaikanlage im Schäferweg. Kurz vor neun Uhr hörte ein Zeuge ein verdächtiges knistern in einem mit über 1000 Tieren belegten Schafstall und sah anschließend unterhalb des gut sechs Meter hohen Dachvorsprungs eine kleinere Flamme. Anschließend wählte der Mann den Notruf und begann selbst mit dem Löschen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war bereits kein Brand mehr vorhanden. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt elf Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften angerückt war, wurde die Dachleitung der Photovoltaikanlage zur Verhinderung einer weiteren Brandgefahr durchtrennt. Auslöser des Brands war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. (mr)

Stuttgart-Flughafen (ES): Enteiserfahrzeug umgekippt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 22 Jahre alter Fahrer eines Enteisungsfahrzeugs bei einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf dem Vorfeld des Stuttgarter Flughafens ereignet hat. Der Mann war gegen 10.25 Uhr mit dem Enteiser, einem sogenannten Elefant, auf dem Rückweg zu seiner Bereitschaftsposition, als er beim Wenden die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das tonnenschwere Gefährt kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Flughafenfeuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vor Ort war, kümmerte sich um die ausgelaufene Enteiserflüssigkeit. Eine Gefahr für die Umwelt bestand zu keiner Zeit. Der Flugbetrieb war von dem Unfall nicht betroffen und verlief störungsfrei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. (cw)

Ostfildern-Ruit (ES): Rauch löst Brandmelder aus

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und Polizei ist es am Mittwochmorgen in der Maierwaldstraße gekommen, als ein Brandmelder aufgrund von Rauch auslöste. Gegen 9.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar, dass der Brandmelder aktiviert sei und Rauch aus der Wohnung dringen würde. Da sich die Inhaber nicht in der Wohnung befanden, wurde diese von der Feuerwehr geöffnet. In der Küche konnte daraufhin auf einer eingeschalteten Herdplatte ein glimmendes Geschirrtuch festgestellt werden. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (se)

Rottenburg (TÜ): Stoffbeutel über Wandleuchte gehängt

Eine Unachtsamkeit hat am Mittwochvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Saint-Claude-Straße geführt. Gegen 9.30 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch aus einem der Zimmer und verständigte die Rettungskräfte. Diese stellten vor Ort fest, dass der Bewohner des Zimmers einen Stoffbeutel über eine Wandleuchte gehängt hatte und anschließend bei eingeschaltetem Licht den Raum verlassen hatte. Aufgrund dessen fing der Stoff an zu rauchen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Rottenburg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Silvia Edelmann (se), Telefon 07121/942-1108



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell