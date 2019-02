Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ergänzung/Klarstellung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 13.02.2019/10.28 Uhr (Schwunghafter Drogenhandel aufgedeckt):

Reutlingen (ots)

Ergänzung/Klarstellung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 13.02.2019/10.28 Uhr:

Der Satz im dritten Absatz der Pressmitteilung

"Im Anschluss wurden auf richterliche Anordnung nicht nur die Wohnungen der Festgenommenen in Eningen, sondern auch drei weitere Wohnungen ihrer mutmaßlichen Komplizen in Eningen und Tübingen, sowie die Räume eines Spielcasinos in Reutlingen durchsucht. Dabei wurden nochmals über 170 Gramm Kokain und über 4.300 Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt."

bezog sich auf das Ergebnis der Durchsuchungen insgesamt, konnte jedoch so verstanden werden, als ob Kokain und Bargeld in dem Spielcasino aufgefunden worden wären. Dies ist NICHT zutreffend. Die beschriebenen Beweismittel wurden in Wohnungen von Beschuldigten aufgefunden. (ak)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Tel. 07121/942-1101



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell