POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit oder ohne Alkohol ???

Mörstadt, BAB 61 (ots) - Der Abschleppdienst meldete der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Mittwochabend um 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall, den der Unfallverursacher vermutlich lieber geheim gehalten hätte, denn bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei ihm wahr. Zuvor war der 36-jährige Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms mit seinem Ford Focus auf der BAB 61 aus Richtung Koblenz kommend unterwegs. An der Anschlussstelle Worms-Mörstadt wollte er die Autobahn verlassen. Im Kurvenverlauf der Autobahnabfahrt verlor er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich und touchierte hierbei einen Baum. Verletzt wurde der alleinbeteiligte Fahrer nicht, es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 6000 Euro am PKW. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ob allerdings seine Behauptung, dass er im Schock nach dem Unfall zunächst zu einem Freund in einen mehrere Kilometer entfernten Ort gelaufen sei und dort erst im Nachhinein einige Gläser Likör getrunken habe, tatsächlich wahr ist, wird die Blutuntersuchung ergeben. Ansonsten wird er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben und seinen Führerschein noch eine ganze Weile nicht wiedererlangen.

