Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennendes Laub löst Brandmeldeanlage in Hotel aus - Feuerwehr bringt Feuer schnell unter Kontrolle - Keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. Mai 2019, 2.02 Uhr, Münsterstraße, Düsseltal

In den frühen Morgenstunden alarmierte die automatische Brandmeldeanlage eines Hotels die Feuerwehr Düsseldorf. Vor Ort konnte eine größere Menge brennendes Laub in einem Lichtschacht durch die Feuerwehrkräfte abgelöscht werden. Der Brandrauch hatte sich aus dem Keller dann bereits verzogen, verletzt wurde niemand.

Am Mittwochmorgen schlug die Brandmeldeanlage eines Hotels in Düsseltal Alarm. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte der Feuerwache Münsterstraße vor Ort ein. Rund 100 Gäste des Hotels hatten bereits das Gebäude verlassen und warteten in nächtlicher Bekleidung auf der Straße. Durch Brandgeruch, der vor dem Beherbergungsbetrieb, wurden die Feuerwehrleute auf einen größeren Lichtschacht zum Keller aufmerksam. Dort brannten größere Mengen trockenes Laub aus bislang ungeklärter Ursache.

Das Feuer konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da der Lichtschacht über Lüftungsrohre direkt mit einem Traforaum der Netzgesellschaft Düsseldorf im Hotel verbunden war, forderte der Einsatzleiter einen Störtrupp des Stromversorgers zur Unterstützung. Zeitgleich zu den Löscharbeiten kontrollierte ein weiterer Trupp den Kellerbereich des Hotels - hier konnte kein Brandrauch mehr festgestellt werden. Wenig später konnte zusammen mit den Mitarbeitern der Netzgesellschaft auch der Traforaum betreten werden, hier war es ebenfalls zu keinem Schaden durch den Brand gekommen, sodass die Gäste gegen halb drei wieder zurück in ihre Zimmer konnten.

Dank der frühzeitigen Alarmierung durch die Brandmeldeanlage und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte das Feuer in dem rund fünf Quadratmeter großen Lichtschacht schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach 45 Minuten kehrten die 16 Einsatzkräfte zu ihrer Wache zurück, es kamen keine Menschen zu Schaden.

