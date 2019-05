Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr unterstützt Imker - Bienenstock am Krankenhaus umgesetzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Mai 2019, 9.43 Uhr, Urdenbacher Allee, Benrath

In den Morgenstunden rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu Unterstützung eines Imkers nach Benrath aus. Dort hatte sich ein Bienenvolk in einem Baum in circa 15 Meter Höhe angesiedelt. Aufgrund der Nähe zu einem Krankenhaus musste der Bienenstock vorsorglich umgesetzt werden. Mit einer Drehleiter fuhren ein Feuerwehrmann und ein Imker in Richtung Bienen - die gefährlich nah an den Patientenzimmern, im vierten Obergeschoss, ihr Domizil eingerichtet hatten. In luftiger Höhe sägte der Imker ein kleines Stück des Astes, an dem sich die Bienen angesiedelt haben, ab. Der gut 30 Zentimeter hohe Bienenstock wird jetzt bis in den Abendstunden in der Nähe des Baumes zwischen gelagert. So haben die noch frei fliegenden Bienen die Möglichkeit, in ihr Heim zurückzukehren. Wenn die Nacht einbricht, wird das gesamte Bienenvolk durch den Imker in ihr neues Domizile umgesetzt. Für die vier Einsatzkräfte war der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düsseldorf

Stefan Gobbin

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: stefan.gobbin@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell