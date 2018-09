POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Mit 0,65 Promille unterwegs

Mainz (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen, 09.09.2018, gegen 07:15 Uhr, können im Bereich der Großen Bleiche Beamte der Polizei Mainz bei einem 23-Jährigen Mainzer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Der 23-Jährige gibt an, mit Freunden in Frankfurt feiern gewesen zu sein. Ein Test ergibt 0,65 Promille.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den Mainzer nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

