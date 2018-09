POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Schlägerei in Diskothek

Mainz (ots) - Am Sonntagmorgen, 09.09.2018, kommt es gegen 04:45 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Emmrich-Josef-Straße. Ein Pärchen streitet sich nach eigener Aussage mit mehreren Türstehern. Beim 23-jährigen Anzeigenerstatter können bei der Sachverhaltsaufnahme keine Verletzungen festgestellt werden. Die 22-jährige Geschädigte hätte eine Kopfnuss erhalten und sei ins Gesicht geschlagen worden. Sie gab an, Schmerzen an der Schläfe zu haben. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

