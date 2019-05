Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (PI Wörth) - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuburg (ots)

In der Nacht vom 30.4. auf den 1.5. verursachte zwischen 23:30h und 0:30hein Autofahrer beim Ausparken Sachschaden an einem geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in der Wörthlache 17 in Neuburg. Es liegen Hinweise vor, dass es sich um einen Ford Fiesta mit Germersheimer Kennzeichen gehandelt haben könnte. Wer kann konkrete Hinweise geben?

Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein



Telefon: 07271-9221-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



