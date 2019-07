Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Insekt am Ohr

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin vom Möhnesee die Arnsberger Straße aus Richtung Soest kommend in Richtung Ruploh. Zirka 250 Meter vor der Autobahnauffahrt versuchte sie ein Insekt im Auto abzuwehren, welches mittlerweile in den Bereich ihres Ohres gekrabbelt war. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia. Die 22-Jährige wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 12.500 Euro. (reh)

