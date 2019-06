Polizei Düren

POL-DN: Brand in Gartenlaube

Am Freitag Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, geriet aus noch nicht geklärten Gründen am Dürener Bretzelnweg eine Gartenlaube in Brand. Durch die rasche Brandausdehnung wurde nicht nur diese Gartenlaube, sondern darüber hinaus zwei weitere angrenzende Lauben sowie einige Hecken und sonstiger Pflanzenbewuchs vollständig zerstört. Die enorme Hitzeentwicklung verursachte auch, dass Glasscheiben einer angrenzenden städtischen Kindertagesstätte rissen, bevor die Feuerwehr Düren schließlich den Brand löschen konnte. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

