Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gastro-Betrieb

Hagen (ots)

Zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr, und Mittwochmittag, 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen gastronomischen Betrieb in der Hochofenstraße in Haspe ein. Die Täter brachen eine Stahltür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudekomplexes. Was die Täter an Diebesgut mitnahmen, ist noch nicht klar. Die Schäden an der Stahltür belaufen sich auf rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

