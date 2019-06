Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer verletzt sich schwer

Hagen (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 15.40 Uhr, kam es auf der Kuhlestraße zu einem Alleinunfall eines Rollerfahrers. Ein 24-jähriger Hagener befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr an der Kuhlestraße in Fahrtrichtung Kuhlerkamp. Innerhalb des Kreisverkehrs verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer in ein Hagener Krankenhaus, wo er bis auf weiteres stationär verblieb. Andere Fahrzeuge waren von dem Unfall nicht betroffen.

