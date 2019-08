Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl von Roller aus Tiefgarage, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend wurde aus eine Tiefgarage in der Wilhelmstraße ein verschlossenes Kleinkraftrad kurzgeschlossen und entwendet. Durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte es nach einem Zeugenhinweis kurz nach 20 Uhr im Bereich der Zähringer Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Der Roller wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt. Bei den mutmaßlichen Dieben soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Der eine begleitet mit einem beigen T-Shirt und einem drei-Tage Bart. Der andere war bekleidet mit einem weinroten Trainingsanzug. Die Polizei in Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200.

