Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots)

Gleich zwei Autofahrer müssen nach einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen. Während ein Mazda-Lenker am heutigen Morgen gegen 1:45 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße genauer unter die Lupe genommen wurde, erging es einem Peugeot-Fahrer, nur 15 Minuten später in der Straße `Im Unteren Angel`, ähnlich. Durchgeführte Atemalkoholtests brachten bei beiden Autofahrern Werte über 0,5 Promille zutage.

