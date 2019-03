Polizei Düren

POL-DN: Wohnwagen gestohlen

Düren (ots)

Von einem Parkplatz in Arnoldsweiler wurde zwischen Sonntag und Dienstag ein Wohnwagen entwendet.

Zuletzt gesehen wurde der Wohnanhänger am Sonntag, den 24.03.2019, gegen 15:00 Uhr auf einer Parkfläche vor dem Schützenheim an der Mörikestraße. Am Dienstagmittag um 13:00 Uhr wurde sein Fehlen festgestellt. Es handelt sich um einen Wohnwagen vom Typ Tabert Contest in der Farbe Beige.

Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde erstattet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen - wie möglicherweise ein Fahrzeug, das den Wohnwagen angehängt und abtransportiert hat - werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell