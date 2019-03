Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebe nutzen Gutgläubigkeit eines Seniors aus

Düren (ots)

Am Montag ließ ein älterer Herr in der Rütger-von-Scheven-Straße zwei Männer in seine Wohnung. Sie stahlen Geld und eine EC-Karte. Mit einer Masche hatten sie zuvor auch die Geheimzahl der Karte erschlichen.

Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr hatte es an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Rütger-von-Scheven-Straße geklingelt. Ein Bewohner öffnete die Haustür und dann seine Wohnungstür. Kurze Zeit später stellten sich ihm zwei Männer als Mitarbeiter der Hausverwaltung und eines Telefonanbieters vor. Sie ließen sich von dem Rentner die gesamte Wohnung zeigen und erklärten ihm dann, dass sie ihm für die sofortige Abschaltung von drei ungenutzten Telefonanschlüssen direkt eine Geldsumme überweisen würden. Dafür hatten sie vorgeblich ein EC-Gerät mitgebracht, in das der Rentner seine Karte stecken und seine Geheimzahl eingeben sollte. In dem Glauben, es mit seriösen Mitarbeitern zu tun zu haben, tat der Mann wie gesagt. Erst nachdem die Männer sich verabschiedet hatten, fiel dem Geschädigten auf, dass ihm sowohl Bargeld als auch die EC-Karte geklaut worden waren. Außerdem hatten die Trickdiebe das Telefon abgestellt. Eine Nachfrage bei der Bank ergab, dass zwei Mal hohe Geldbeträge von dem Konto des Mannes abgehoben worden waren.

Die Betrüger werden als etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 m groß mit normaler Statur und schwarzen Haaren beschrieben. Laut dem Geschädigten sprachen sie akzentfreies Deutsch und wirkten von ihrer gesamten Art sehr sympathisch.

Hier liegt oftmals auch das Problem: Trickdiebe verfügen über ein großes Repertoire an Geschichten und wirken nicht selten sympathisch und vertrauenswürdig. Die Polizei rät vor allem älteren Menschen, immer misstrauisch zu sein, wenn Fremde Zutritt zu ihrer Wohnung möchten. Passen Sie besonders auf Wertgegenstände auf und werden Sie stutzig, wenn Kontodaten oder Bargeldbestände abgefragt werden. Wenden Sie sich im Zweifel unter der Notrufnummer 110 an die Polizei.

Zeugen, die am Montag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich Rütger-von-Scheven-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

