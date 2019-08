Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Rad geklaut und angetrunken weggefahren

Zell am Harmersbach (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstag gegen 17:40 Uhr in der Unterentersbacher Straße ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad von einem Privatgrundstück entwendet und fuhr damit davon. Er wurde dabei jedoch beobachtet und durch eine aufmerksame Zeugin angesprochen und gestoppt. So ertappt, stieg er ab und stellte das Rad zurück. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Haslach stellten bei der Kontrolle fest, dass der mutmaßliche Dieb offensichtlich auch unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte über zwei Promille intus. Neben einer Anzeige wegen Diebstahl erwartet ihn nunmehr auch noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

