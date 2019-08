Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bad Segeberg (ots)

Am 2. August 2019 fiel einer Polizeistreife gegen 14 Uhr in der Ulzburger Straße ein E-Scooter auf, da dieser ohne Versicherungsplakette auf dem Radweg in Richtung Hamburg geführt wurde.

Die Beamten kontrollierten den Fahrer des E-Scooters in der Nähe des Kreisverkehrs zur Marommer Straße. Die Polizeibeamten wiesen den Fahrer darauf hin, dass er für das Fahrzeug im Straßenverkehr eine Versicherungsplakette benötigt, da er andernfalls eine Straftat begeht. Der 27-jährige Norderstedter, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde, musste seinen E-Scooter daraufhin nach Hause schieben.

